Damiano David ha un' ottima idea su come dovreste indossare il vostro bomber

(Di lunedì 3 giugno 2024) Se avete unnelarmadio, potrebbe essere arrivato il momento di vederlo con un altro occhio. Se in passato la giacca parente più o meno prossima della Flight Jacket faceva parte del guardaroba casual, oggi qualcosa è cambiato. La prova più recente arriva da, che dopo aver conquistato i favori del pubblico online con la sua prima partecipazione al Met Gala è tornato a farsi vedere in pubblico, questa volta in occasione del Gala della Cameron Boyce Foundation. Accompagnatoda prassi da Dove Cameron, il cantante dei Måneskin ha indossato unaJacket marrone abbinata a una camicia bianca e a una cravatta azzurra. L’, ovviamente, è che la giacca sostituisca il più classico blazer per dare al look un tocco più sportivo e meno formale.