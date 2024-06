Cosa serve a Jasmine Paolini per entrare in top10 nel ranking WTA | la situazione al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’avventura continua.si è imposta quest’oggi negli ottavi di finale del2024. La toscana ha sconfitto la russa Elina Avanesyan con il punteggio di 4-6 6-0 6-1. Dopo un primo set negativo (sotto 0-5),è stata in grado di ribaltare il risultato e di conquistare per la prima volta all’accesso ai quarti di uno Slam. Con questo riscontro,balza alla posizione n.13 delWTA virtuale (3.198 punti) e ambisce alla top-10.nel gruppo delle migliori dieci sarebbe possibile in caso di vittoria nel prossimo turno e di raggiungimento delle semifinali. L‘obiettivo è molto difficile da cperchè sul cammino dell’allieva di Renzo Furlan ci sarà la kazaka Elena Rybakina (n.4 del seeding). Una delle più forti giocatrici del mondo sarà l’ostacolo da superare e per caratteristiche fisiche e tecniche Rybakina è nettamente favorita.