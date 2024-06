Cairo | per Hamas bene proposta Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 11.19 La roadmap israeliana per il cessate il fuoco, presentata adal segretario di Stato Usa Blinken è "positiva" A riferire il giudizio del gruppo palestinese sullaper il cessate il fuoco è il ministro degli Esteri egiziano Shoukri, da Madrid dove si trova in visita. "Oraattende", ha aggiunto Shoukry. La, illustrata a Blinken dai ministri israeliani Gallant e Gantz, prevede il cessate il fuoco totale in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi ancora in mano a