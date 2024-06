Blade Runner la spiegazione del finale | Rick Deckard è un replicante?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024), ladelè un? Con l’arrivo al cinema nel 1982 di(qui la recensione), noir e fantascienza si univano per cambiare per sempre il loro corso futuro. Regista visionario, Ridley Scott ha infatti dato vita ad un’opera monumentale, caratterizzata dalle imponenti scenografie, dalla conturbante colonna sonora e da un’atmosfera generale che ha fatto scuola. Ancora oggi,riesce inoltre a risultare estremamente attuale nella sua disperata ricerca del valore dell’umanità. Come noto, il film è liberamente ispirato al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, anche se le due storie presentano notevoli differenze.fu infatti un film molto difficile da scrivere e richiese l’intervento di molteplici sceneggiatori.