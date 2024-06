Auto contro moto sulla 429 bis Centauro lotta per restare in vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un grave incidente e unciclista di 30 anni in pericolo didopo essere finito a terra e aver sbattuto forte la testa. È quanto successo ieri pomeriggio poco prima delle 15 in via delle Città a Certaldo, sul vecchio tracciato della strada regionale 429. Coinvolte nello sunae un’: ad avere la peggio è stato il, residente a Certaldo, che ha riportato un importante trauma cranico. A bordo dell’c’era invece una ragazza di 22 anni, residente fuori Toscana. La giovane, rimasta sotto choc, è stata trasportata all’ospedale di Poggibonsi, dove è stata visitata e poi dimessa prima della serata. La centrale del 118 ha subito inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Certaldo e in supporto anche un’ambulanza della Misericordia di Certaldo.