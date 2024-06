Vittima di violenza dal marito viveva in segreto ora si candida

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutidelladi suo– un caso diventato noto per un video virale che ritraeva l’uomo mentre cercava di arrampicarsi su una grondaia per entrare in casa della moglie nel 2020 -, ha vissuto “in” con i suoi tre figli a Borgo San Lorenzo (Firenze), decidendo ora di uscire allo scopertondosi in una lista civica come consigliera comunale nella cittadina che l’ha accolta. “Voglio che la mia storia possa aiutare altre donne a trovare il coraggio di denunciare. A scappare da uomini che, quando va bene, ci riducono a sopravvissute” le parole di Caterina Stellato, 43 anni, a La Nazione che oggi racconta la sua storia. “L’ansia e i timori ci sono, è innegabile – aggiunge spiegando la sua scelta – Ma voglio reagire.