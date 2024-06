Un posto al sole trame dal 3 al 7 giugno 2024 | Virginia si riavvicina a Riccardo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 2 giugno 2024) Ad Unalcercherà in tutti i modi di riconquistareCrovi nel corso della prossima settimana di programmazione. Nel frattempo, ledal 3 al 7sottolineano che Diego e Ida si recheranno da Lara per chiederle aiuto. I due giovani, in particolare, intenzionati a far valere i diritti di madre della Kovalenko e ad intraprendere una battaglia legale contro Roberto e Marina, solleciteranno la Martinelli a testimoniare in favore di Ida per alleggerire la sua posizione. Rossella, invece, dopo l'inaspettato arrivo a Napoli die dopo aver visto la donna in compagnia di, sarà molto gelosa, ma proverà a reprimere il fastidio che prova. In seguito, Claudia andrà a vivere a casa di Silvia e questa notizia non piacerà affatto a Mariella.