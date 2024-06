Traffico Roma del 02-06-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sempre scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale in occasione del settantesimo anniversario della festa della Repubblica si tiene o La Tradizionale parata ai Fori Imperiali disposte chiusure temporanee in tutta l’area tra il Colosseo e Piazza Venezia coinvolte diverse strade e piazze tra il Circo Massimo Il cielo è il Quirinale il trasporto pubblico fino alle ore 13:30 sospesi capolinea di Piazza Venezia e Teatro Marcello è deviato o limitate nel percorso diverse linee bus chiusa per motivi di ordine pubblico anche la stazione Colosseo della linea metro B e B1 in zona Primavalle dalle ore 7:30 si svolge la prima Valle Rungara podistica amatoriale che attraversa alcune strade del quartiere possibili deviazioni o limitazione del percorso per le linee bus 46 49 916 e 983 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito appunto luceverde.