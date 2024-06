Stai zitto ti conviene Guerra a Mediaset Paolo Bonolis attacca e Striscia la notizia risponde

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024), bordate ala: chea tono. In un’intervista concessa a Repubblica nei giorni scorsi, il conduttore ha raccontato un fatto, accaduto oltre 20 anni fa, che ha visto coinvolto lui e Antonio Ricci, papà del tg satirico. “Mi fece qualcosa di spiacevole, e glielo dissi in diretta a Domenica in. Accettai di fare i pacchi, andando contro, anche per questo”, racconta. Parole che non sono passate sotto silenzio e chelaha immediatamente commentato. >>“Una malattia devastante”. Uomini e Donne, la rivelazione choc della vip del programma. Fan in lacrime per lei In un comunicato stampa inviato alla redazione di Repubblica la direzione replica: “Abbiamo letto l’intervista in cui il conduttore lamenta che Antonio Ricci gli avrebbe fatto «qualcosa di spiacevole».