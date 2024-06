Roland Garros Sinner | Gara difficile orgoglioso del risultato raggiunto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Jannikha parlato a fine match sul Philippe Chatrier dopo la vittoria contro Corentin Moutet che gli è valsa i quarti di finale del. “È statoaffrontare Moutet – ha detto il numero 2 Atp -, è un grande giocatore che ha tante varianti sul campo. Ha giocato benissimo nel primo set, è mancino ed è sempre dura giocare contro di lui“. Il campione azzurro ha poi aggiunto: “Il pubblico tutto per lui? Dall’esterno do la sensazione di non soffrire del sostegno al rivale, ma devo dire che il pubblico è stato giusto e imparziale, poi sarebbe stato strano se avessero tifato per me. Sonodi aver giocato in una sera speciale su un campo così importante, il pubblico è straordinario qui“.: “del” SportFace.