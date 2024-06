Roland Garros Alcaraz di slancio con Auger-Aliassime Dimitrov per Sinner o Moutet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) IIsta per chiudere la sua prima settimana. Prime partite degli ottavi di finale in archivio, con Matteo Arnaldi che, dopo aver accarezzato l’idea di andare sopra due set a zero con Stefanos Tsitsipas, si è dovuto arrendere al ritorno del greco mentre Jannikè al momento in estrema difficoltà con Corentin. Nella prima partita Carlosha confermato il pronostico contro Felix. Il canadese arrivava baldanzoso alla sfida, ma dall’altra parte si è trovato di fronte una delle migliori versioni dell’iberico, che a parte l’aver perso il primo gioco al servizio, non ha mai tremato, arrivando così al prossimo match con Tsitsipas. Il vincitore dise la vedrà invece con Grigor. Partita divertente e appassionante con Hubert Hurkacz, a dispetto del successo in tre set del bulgaro, che raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale in Francia alla quattordicesima partecipazione.