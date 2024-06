Non c’è solo la movida in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Titolare per decenni dello chalet Marebello sul lungomare sud, che ha ceduto (e oggi è il Madeira), nella posizione di pensionato guarda dal suo osservatorio e con la sua grande esperienza alle problematiche del settore balneare e ha da dire la sua dopo l’appello al sindaco, da parte dell’albergatore Stefano Mei, perché si impegni di più per sviluppare una politica che tenga conto del turismo a quattro zampe. Alfredo Mandolesi ne ha un po’ per tutti, senza sconti nemmeno per i suoi ex colleghi. "Ha ragione Mei – premette – a chiedere al sindaco di adeguare Civitanova ad altre località delle Marche per attrezzare le spiagge affinché anche i cani possano entrare in acqua durante la stagione estiva, ma se la città non è andata in deroga al regolamento regionale non può essere colpadi Ciarapica.