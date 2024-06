Moto3 David Alonso ne fa cinque al Mugello 7° Lunetta e Bertelle in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)si è confermato il migliore nella. Il settimo appuntamento del, in Italia, ha dato seguito alla serie di vittorie del pilota colombiano del Team Aspar. In sella alla CFMOTO, dopo aver conquistato la pole-position,ha cercato fin dalle prime battute di andare in fuga, ma riassorbito dal gruppo degli immediati inseguitori ha rotto nuovamente gli indugi a quattro giri dalla fine e non c’è stato nulla da fare. Ci ha provato l’olandese Colin Veijer (Huqvarna Liqui Moly Intact GP) a chiudere il buco, ma il neerlandese è giunto a 0.142 in seconda posizione. Il podio è stato completato dal giapponese Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI) a 1.253. Perè dunque la quinta affermazione stagionale che comporta un rafforzamento della propria leadership in graduatoria, visto il 14° posto del rivale diretto per la classifica generale, Dani Holgado.