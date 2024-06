Mercedes Mone | Io e Willow Nightingale abbiamo rubato la scena a Double or Nothing

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024) Aorha finalmente debuttato sul ring dell’AEW e ha conquistato il TBS Championship ai danni di. Quello della scorsa settimana non è stato il primo incontro tra le due, visto che le due si erano già affrontate in NJPW lo scorso anno, quando a vincere fu la. Per molti fan e addetti ai lavori, il risultato di DoN è stato abbastanza inaspettato, ma altri hanno etichettato l’incontro tra le due wrestler come uno dei migliori match femminili nella storia della AEW. Parlando a TMZ Sports,ha parlato del suo ritorno sul ring dopo un anno di attesa, celebrando il match della scorsa settimana:“Voglio dire,è stata la persona contro la quale ho subito l’infortunio l’anno scorso.