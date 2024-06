LIVE Cocciaretto-Gauff 0-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | inizia l’ottavo di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Stavoltariesce a teneresul rovescio, l’americana prova il back, ma le finisce larghissimo. 15-30 Dritto a metà rete di, che aveva spinto ancora sulla seconda di. 0-30 Prova a manovrare bene, maarriva sull’ultimo dritto lungolinea e lo incontra per giocare il vincente di rovescio in corsa. 0-15 Ancora lo stesso schema da destra diche spinge di dritto e alla fine ottiene il punto. 0-1, di nuovo lo sfruttamento del dritto dal centro per spostare verso destra, che mette il dritto in recupero in rete. 40-0 Prima esterna di, se ne va in corridoio la risposta di. 30-0sposta sul lato del dritto, che mette il dritto in rete.