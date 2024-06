La Robur a caccia di under per la D Nel mirino l’esterno bolognese Oliverio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Se la scelta di confermare lo zoccolo duro della passata stagione riempirà tante caselle ‘over’ nella prossima (sono attese le ufficialità), con gli uomini di mercato bianconeri, Farina e Guerri, in accordo con mister Magrini (nella foto), chiamati a operare un numero limitato di innesti, diverso è il discorso per quanto riguarda gli. Ricordando che in Serie D sarà obbligatorio schierare un 2004 (dovrebbero rimanere in bianconero Morosi e Hagbe), un 2005 e un 2006 per tutto l’arco dei novanta minuti di gioco, il lavoro da fare, per i direttori, non è poco. E se i nomi accostati al Siena nelle ultime ore, rumors circolati per un reale interesse o anche solo per un’idea suggestiva, sono di calciatori over (gli attaccanti Palermo e Di Renzo e il difensore Crescenzi) ecco che, per Notiziario, lastarebbe valutando anche il giovane Francesco