La nuova Serie A 2024 2025 | ecco tutte le 20 squadre

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è chiusa ufficialmente oggi laA 2023/24 con il recupero, ininfluente ai fini della classifica, tra Atalanta e Fiorentina, ed è già tempo di pensare alla prossima edizione. La/25 prenderà ufficialmente il via il 17 agosto, e con la fine anche dei play-off dellacadetta sono delineate le 20che saranno ai nastri di partenza tra due mesi e mezzo. Fa ritorno nella massimadopo due anni d’assenza il Venezia, che ha superato l’ostica Cremonese. Torna in A dopo tre stagioni anche il Parma, vincitore dellaB, mentre è ancora più lungo il digiuno spezzato dall’ambizioso Como di Fabregas, durato 21 anni. L’Inter campione in carica sarà l’avversaria da battere, ma la concorrenza si prospetta più agguerrita che mai, dalla Juventus di Thiago Motta al Milan, passando per l’Atalanta e il Napoli.