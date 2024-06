Juve mazzata tremenda | il colpo è saltato Thiago Motta deluso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024) Calciomercatontus, perpotrebbe arrivare la primadopo il suo approdo in bianconero. Ilè quasi. E la sensazione è che i tempi non sono maturi Manca l’ufficialità, è vero. Mala prossima settimana dovrebbe essere annunciato dallantus come successore di Massimiliano Allegri. Ormai Giuntoli ha deciso di affidare al tecnico oriundo la panchina e lo stesso, secondo le informazioni che circolano in queste ore, si sta già muovendo per creare la suantus.(Lapresse) – Ilveggente.itDa Zirkzee a Koopmeiners passando per Calafiori e Di Lorenzo. Sarebbero queste le prime richieste arrivate. Sul primo comunque c’è il Milan; per il secondo l’Atalanta chiede almeno 60 milioni, e per il capitano del Napoli proprio nei giorni scorsi il club ha fatto uscire un comunicato ufficiale sottolineando come il giocatore abbia ancora 4 anni di contratto nonostante la presa di posizione netta di Giuffredi, l’agente dell’azzurro, che vuole portare via il proprio assistito.