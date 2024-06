I cinquant’anni de ’La Provvidenza’ | Metti in tavola arriva Mitterand

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) È il custode dei gusti culinari dei ferraresi. Il tono della voce è compassato e un sorriso discreto non manca mai. Il garbo appartiene a una generazione che ora ha i capelli argentati. Giorgio Moretti ha sempre guardato la vita dall’altra parte del bancone. In mezzo ai tavoli, più che altro. Era il 2 giugno del 1974 quando, assieme ad altri due compagni di avventura, rilevava il ristorante la Provvidenza che, proprio oggi, si affaccia alla primavera numero cinquanta. "Stavo studiando a Padova perché volevo fare il vetrinista. Iniziai a fare il cameriere là, poi ci fu questa occasione e allora partii. Ma francamente non mi sarei mai aspettato dire a questo traguardo", ci dice con un sorriso che sa di stanchezza e soddisfazione. Il ristorante di corso Ercole I d’Este resta saldamente ancorato al passato glorioso.