Gratta e vinci con 5 euro si vince mezzo milione | è tutto vero

(Di domenica 2 giugno 2024), se pensi che sia impossibile vuol dire che non conosci questo biglietto: si può fare, nessun miraggio. Sarebbe delscorretto pensare che perre cifre elevate sia necessario sborsare un sacco di soldi. I premi non sono commisurati, infatti, all’investimento iniziale. Basti dire, per rendere l’idea, che nel mese di maggio, a Napoli, un fortunatissimo giocatore ha vinto la bellezza di 101 milioni dispendendone a malapena 2. Anche nelle scorse ore, per la verità, è successo qualcosa che dimostra, ancora una volta, quanto fondata sia questa teoria. Il 30 maggio scorso, in proa dina, è stata registrata unata di quelle rarissime. Un giocatore è riuscito ad aggiudicarsi, pensate un po’, uno dei 18 biglietti più fortunati che ci fossero in circolazione.