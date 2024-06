Google | il colosso del web ha ancora problemi con l’IA

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024)con: utenti spiazzati da alcuni suggerimenti che l’intelligenza artificiale ha dato su alcuni quesiti Il mondo della tecnologia è stato recentemente scosso da una serie di episodi alquanto insoliti legati alla nuova funzione AI Overviews di, che ha portato gli utenti a ricevere consigli bizzarri come quello di aggiungere colla sulla pizza o consumare foglie verdi come se fossero un normale ingrediente culinario. Intelligenza artificiale di-Ansa- Notizie.comQuesti stravaganti suggerimenti hanno sollevato non poche perplessità riguardo alla maturità e all’affidabilità delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale attualmente in uso. La funzione AI Overviews, presentata con grande entusiasmo durante l’ultimoI/O, si proponeva di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il motore di ricerca, offrendo approfondimenti e collegamenti a risorse pertinenti direttamente nella pagina dei risultati.