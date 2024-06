Giada Zanola la sorella Federica | Non si è uccisa Il compagno? Per noi era a posto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 2 giugno 2024) Dall’autopsia emerge chiaramente il dato di fatto:era ancora in vita quando è arrivata sul cavalcavia. Di più purtroppo gli esami non possono dire, forse era priva di sensi, ma era viva prima del volo e prima che un camion le straziasse il corpo. L’autopsia, inoltre, esclude segni di strangolamento o ferite da arma da taglio, ma conferma, alla luce di alcuni lividi sul corpo della giovane mamma, la violenta lite avvenuta due giorni prima della sua morte."Non si tratta di suicidio"Per, ladi, non si tratta di un suicidio. Intervistata dal Corriere del Veneto la ragazza ha raccontato come lei e la famiglia hanno vissuto le ore subito dopo avere appreso la notizia: “Non riuscivamo a renderci conto di nulla, il giorno dopo si parlava già di omicidio.