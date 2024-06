Fonte : anteprima24 di 2 giu 2024

Particolarmente emozionante è stato l’intervento dei giovani Maria Zagaria, Giovanni Scialdone e Emanuela Tessitore, premiati dal Capo dello Stato come “Alfieri della Repubblica” per essersi distinti grazie alla loro attività in favore del mondo della cultura, della comunità scolastica e nel salvataggio di vite umane, che hanno raccontato al pubblico la propria esperienza, portando ai coetanei un messaggio di impegno civile e solidarietà nei confronti del prossimo.

Festa della Repubblica a Caserta studenti speranza per il Paese