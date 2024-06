Erano sicuramente napoletani | momenti di paura per un calciatore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna vacanza a Ibiza che si è trasformata in attimi die tanta rabbia. Una vacanza, raccontata attraverso i social che è passata dalla spensieratezza al terrore. Cristiano Piccini, terzino della Sampdoria, è stato vittima di una rapina a Ibiza dove si trovava in vacanza con la famiglia. “Ciao a tutti – scrive attraverso il suo profilo social – vi scrivo per prevenire e affinché non accada a voi quello che mi è successo oggi. Stavo passeggiando per Marina di Botafoch, davanti all’Ibiza Gran Hotel, sono stato assaltato da due persone alle 15.15 del pomeriggio, italiani, per l’accento sono sicuro che fossero”. “Mi hanno aggredito da dietro e mi hanno rubato l’orologio, io ho reagito rapidamente e sono riuscito ad arrivare al ladro che stava salendo sulla moto.