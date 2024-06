Crosettoserve cambio passo Ue su Difesa fare più su pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Le Forze armate difendono i cittadini e le libere istituzioni e nell'attuale contesto internazionale "fanno molto di più" sono "fondamentali per contribuire allaladdove ci sono conflitti, guerre, tensioni, laddove la sicurezza internazionale è venuta a mancare, causando morti di civili inermi, specie donne e bambini, vittime ingiuste e spesso dimenticate". Così il ministro dellaGuido Crosetto che nel suo messaggio in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica ha richiamato quanto accade in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e nel Mar Rosso, l'instabilità nei Balcani e la situazione in Africa. Nel ricordare che l'Italia, "grazie alle Forze armate, è stata la prima nazione ad inviare aiuti umanitari e una nave ospedale a Gaza, a trasportare nei nostri migliori ospedali pediatrici tanti bambini palestinesi bisognosi di cure", Crosetto ha invitato la comunità internazionale a "di più e meglio: tutti insieme dobbiamo collaborare per portare la, favorire il benessere, promuovere la stabilità dove queste condizioni non sono presenti".