Ciampi | Cordoglio per Aurisicchio storico dirigente sindacale e parlamentare

(CONSIGLIERE REGIONALE M5S): Cordoglio per Raffaele Cuzzola, figura centrale della sinistra irpina. "Se ne va Raffaele Cuzzola. Una figura centrale della sinistra irpina, che ha sempre combattuto battaglie d'avanguardia per il nostro territorio, indicando con lungimiranza temi e problematiche che ancora oggi affrontiamo come drammaticamente attuali. Cuzzola è stato l'interprete di una stagione in cui partiti e movimenti hanno saputo compiutamente rappresentare i bisogni del Mezzogiorno e dell'Irpinia: dallo spopolamento ai pericoli dell'autonomia differenziata. A nome mio e del M5S i sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia"