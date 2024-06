A Romano Prodi il ‘Premio Re Eric di Pomerania’ in Polonia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024)è stato insignito indelRediper il suo contributo a favore della pace e integrazione dell’Ue. Il riconoscimento è stato annunciato pochi giorni fa dal sindaco della città di Darlowo che ha ideato il premio nonché dai membri della giuria, compreso Adam Michnik, caporedattore del quotidiano più letto della, Gazeta Wyborcza. “Ho paura dell’Europa che dorme, che è poco creativa, che di recente non ha nessuna valida proposta per l’avvenire”, ha detto, 84 anni, intervistato da Gazeta Wyborcza in concomitanza della cerimonia. L’ex premier ha insistito che per finire “la cottura del pane europeo” l’Unione europea deve avere una comune politica estera, la comune politica finanziaria e deve disporre di un proprio l’esercito.