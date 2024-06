Young Vibes 50 giovani dediti al volontariato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si è tenuto l’incontro conclusivo del progetto, per avvicinare issimi al mondo del, promosso da GenerAzione Salute Aps in partnership con Avis Cesena e Aquilone di Iqbal. Finanziato grazie al bando Youz Officina della Regione Emilia-Romagna, il progetto ha coinvolti 50 ragazzi del Liceo linguistico ’Ilaria Alpi’ e 7 associazioni didel territorio cesenate: Avis, Aquilone di Iqbal, Acpa, Donacibo, il Disegno, il Pellicano e Rotaract. ’’ è nato dal bisogno di colmare la perdita di motivazione, entusiasmo, capacità di perseguire obiettivi e lavorare in squadra deicausata dal social loss pandemico. Il progetto ha permesso di vivere ilin maniera innovativa rilanciando e incentivando il protagonismo neissimi attraverso la metodologia didattica del Service-Learning, che integra il servizio reso alla comunità e l’apprendimento di coloro che lo svolgono.