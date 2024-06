WWE | AJ Styles mette in scena un discorso d’addio e Cody Rhodes casca in pieno nel tranello

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) A WrestleMania Backlash abbiamo assistito alla prima difesa titolata didopo la conquista del titolo WWE in quel di WrestleMania. Per l’American Nightmare una sfida inedita contro AJdi fronte al caldissimo pubblico francese, un match che il campione ha portato a casa inferendo un duro colpo alle ambizioni di AJ. Il Phenomenal One sperava di tornare al top e un altro duro colpo lo ha ricevuto quando il GM di SmackDown Nick Aldis gli ha detto che, dopo aver fallito la sua chance a Backlash, dovrà tornare alla fine della fila per potersi guadagnare un’altra possibilità.troppo ingenuo Nel corso della puntata di SmackDown di stanotte un affrantosi è presentato nell’ufficio di Nick Aldis per chiedergli uno spazio sul ring per parlare del suo futuro.