Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 18:30 (Di sabato 1 giugno 2024) Viabilità 1° GIUGNO 2024 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA FABRO E ORVIETO IN IDREZIONE Roma SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA PONTINA E ARDEATINA SPOSTIAMOCI SU VIA AURELIA DOVE AL MOMENTO SI SEGNALANDO DUE INCIDENTE CON CODE IL PRIMO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE MALAGROTTA E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DI CARTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI E RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 17:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA PONTINA E ARDEATINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI E CODE SULL APONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 16:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER UN INCIDENTE AULLA A12 ROMA TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE DELLA REGIONE FANNO ECCEZIONE DELLE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI E RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO SEGNALIAMO INVECE CODE E RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI DI VIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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