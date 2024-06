Uomini e Donne Mario Cusitore allude a Ida Platano | Non mollo a tempo debito tutto si risolve Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 1 giugno 2024) Nelle ultime settimane i fedeli telespettatori dihanno notato movimenti social di Idache li hanno spinti ad ipotizzare un riavvicinamento tra i due ex protagonisti del dating show. Com’è noto, l’ex volto del Trono Over è salita sul Trono Classico della trasmissione di Maria De Filippi in occasione della stagione 2023/2024. Tuttavia, Ida ha deciso di abbandonare prematuramente il trono, senza compiere una scelta. La motivazione del suo gesto è da ricercare nelle vicende che hanno coinvolto i suoi corteggiatorie Pierpaolo Siano. Nello specifico, il primo è stato eliminato da Ida dopo che l’ex tronista aveva scoperto di un suo presunto flirt con una ragazza bionda. Dal canto suo, Pierpaolo – convinto di essere la “ruota di scorta” – ha rivolto un duro attacco allache, di fronte alle accuse del suo corteggiatore, è scoppiata in lacrime.