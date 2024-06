Uefa Champions League Finale 2024 Borussia Dortmund - Real Madrid diretta tv Sky Sport Canale 5

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 1 giugno 2024)di, traSky5). Ladisi giocherà a Londra nell'iconico stadio di Wembley,LADIINSU SKY Ultimo atto della stagione per la2023/. Sabato 1° giugno, in campoper ladella massima competizione europea tutta da vivere su su Sky e streaming su NOW,.Live dal leggendario stadio di Wembley, a Londra, i tedeschi e spagnoli reduci da una grandissima cavalcata europea dove hanno eliminato squadre più quotate come Atleticoe PSG, andranno a caccia del titolo continentale più ambito contro i Blancos di Ancelotti, i quali vorrebbero portare ala quindicesimadella loro storia.