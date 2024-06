Sinner c' è agli ottavi incontra un altro francese

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 1 giugno 2024)conquista glidi finale del Roland Garros superando Pavel Kotovin due ore e 26 minuti senza perdere un set. Sulla terra rossa dell'Open di Francia, che ospiterà anche le Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione italiano incontrerà un(dopo Gasquet), Corentin Moutet, numero 79 al mondo. L'appuntamento è per domenica 2 giugno a partire dalle 11. Dove vedere-Moutet al Roland Garros 2024 Dicevamo,-Moutet si gioca domenica 2 giugno a partire dalle 11. Puoi seguire questa e le altre partite di Jannikal Roland Garros anche in tv e in streaming; in particolare l'Open di Francia sarà trasmesso sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. Per chi non è abbonato la soluzione più veloce è senz'quella di iscriversi all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui.