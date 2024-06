Siero viso | i migliori 3 +1 da non lasciarsi assolutamente scappare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Quando si parla di skincare routine, tutte o quasi sappiamo quanto sia importante l’utilizzo quotidiano di una buona crema, un prodotto ormai sdoganato e immancabile nella beauty routine di ognuna di noi. Non tutte, invece facciamo uso del. Un altro potente alleato per la cute, che è importante introdurre tra gli step della skincare per assicurare un plus di benessere alla pelle. In questo articolo ti sveliamo tre sierida provare e che cambieranno davvero la tua pelle, fin dalle prime applicazioni.: a cosa serve e perché usarlo Fonte: iStock, un alleato della cute Forse ti sarai domandata a cosa serve il, quando dovresti usarlo, a che età sarebbe bene iniziare e come si applica.