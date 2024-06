Sfida sull’acqua Eccomi gareggio a 73 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Hanno cambiato le regole per lui. Per farlo correre ancora nel raid più antico e amato della motonautica italiana: a 73Giampaolo Focchi gareggerà anche quest’anno (anche se si potrebbe farlo sino a 70) nella Pavia-Venezia, domani, nella prima grandedella motonautica nostrana, nata addirittura nel lontanissimo 1929 e che ha visto al via nelle prime edizioni lo stesso Serafino Riva, il creatore dei famosi motoscafi in legno da lago: 400 chilometrilungo il Po e l’Adriatico attraverso la laguna sino alla città dei Dogi. "Lo scorso anno – racconta lo stesso Giampaolo Focchi – ho deciso di tornare a partecipare dopo averlo fatto moltissime volte in passato e anche in questa edizione sarò al via con il 730 Pro, un gommone con motore Yamaha che sarà utilizzato anche da altri concorrenti.