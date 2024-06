Sei mesi d’inferno Maltrattata picchiata e costretta a fare sesso anche con sconosciuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Siena, 1 giugno 2024 – Maltrattamenti. Lesioni. Violenze,psicologiche, di ogni genere. Un caso a tinte forti, particolarmente delicato, quello di cui dovrà occuparsi il gup Chiara Minerva il 5 giugno dopo l’inchiesta coordinata dal pm Silvia Benetti. Da un lato un uomo che viene descritto come violento e geloso in maniera ossessiva, dall’altro una donna (poi divenuta sua moglie) che subisce un trattamento allucinante. Viene abbandonata in una strada isolata, semi vestita. E quando risulta chiaro all’uomo che si è stancata delle sue angherie, arriva al punto di picchiarla mettendosi poi al volante senza curarsi del fatto che la moglie cercava di salire, trascinandola per diversi metri. Scene da film dell’orrore, quelle che vengono contestate al 44enne che vive nella provincia di Siena.