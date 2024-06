Saviano&C gridano alla censura ma temono solo la concorrenza degli altri autori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Il copione è ormai noto, prevedibile, scontato. All'inizio c'è un episodio che viene distorto, una notizia che diventa una fake news perché interpretata in maniera tendenziosa. Creato un “caso” a tavolino, si grida subito dopo“deriva orbaniana”, si chiamano i giornali amici per fare un po' di “ammuina”, si confida nell'incomprensione di quelli stranieri che, si sa, dell'Italia conoscono poco e a noi italiani ci vedono sempre un po' con occhiali pieni di stereotipi e luoghi comuni. Insomma, lanciato l'arco, si vede l'effetto che fa. Come è stato specificato dal commissario governativo Mauro Mazza, Roberto Saviano non è statoto da nessuno: il suo nome semplicemente non figurava (finotardiva richiesta di ieri) fra quelli proposti da librai ed editori per rappresentare l'Italia, che fra l'altro è quest'anno il “paese ospite”,Fiera del libro di Francoforte.