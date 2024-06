Fonte : bergamonews di 1 giu 2024

Bergamo. Uno scambio che sarebbe dovuto avvenire il prima possibile alla stazione ferroviaria, pena la distruzione o la rivendita del cellulare. Attorno alle 19 l’estorsore si è presentato all’appuntamento e nel momento in cui lo scambio è effettivamente avvenuto è scattato l’intervento della polizia: ad essere fermato è stato un 20enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio che è stato anche segnalato alla prefettura per essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish.

Ruba un cellulare e chiede soldi per restituirlo ma all’appuntamento va anche la polizia | arrestato