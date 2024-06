Roland Garros 2024 Paolini | Top 10? Non ci sto pensando Non guardo troppo avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) “Abbiamo giocato in condizioni difficili, c’era una pioggerellina costante e l’attesa è stata lunga. Non è mai semplice affrontare un match in queste condizioni ma bisogna adattarsi. La chiave oggi è stata prendere subito in mano il gioco e rubarle il tempo. Nel secondo set l’ho fatto meno bene, mi sono allontanata un po’ dal campo e lei, se la lasci giocare, diventa fortissima. Muove bene la palla e ha fatto qualche ottima smorzata. La chiave oggi era stare vicina e cercare di non farla giocare e sono felice di esserci riuscita”. Lo ha detto ai microfoni di Supertennis Jasminedopo la vittoria in tre set contro Bianca Andreescu al. Ora la sfida agli ottavi contro Elina Avanesyan: “Sono sorpresa di non trovare la Zheng, la testa di serie alta era lei.