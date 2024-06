Rinviato l' incontro tra Mike Tyson e lo youtuber Jake Paul

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - L'imminente ritorno disul ring contro lo, programmato per il 20 luglio, è statodopo il recente problema di salute dell'ex campione dei pesi massimi. Lo hanno reso noto gli organizzatori., 57 anni, ha avuto bisogno di cure mediche domenica scorsa mentre si trovava a bordo di un volo da Miami a Los Angeles dopo aver lamentato nausea e vertigini. Gli organizzatori hanno riferito che aè stato consigliato di fare solo un allenamento minimo nelle prossime settimane per una "riacutizzazione dell'ulcera". "La raccomandazione è chesvolga un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi ritorni all'allenamento completo senza limitazioni", si legge in una nota. "Siachesono d'accordo sul fatto che sia giusto garantire che entrambi gli atleti abbiano lo stesso tempo di allenamento per prepararsi per questoimportante e siano in grado di competere ai massimi livelli - prosegue il comunicato - la salute e il benessere degli atleti sono la nostra massima priorità e supportiamo pienamentenel prendersi il tempo necessario per consentirgli di raggiungere il livello che si aspetta da se stesso" Una nuova data per l', che sarà trasmesso in diretta dal colosso dello streaming Netflix, sarà annunciata entro il 7 giugno.