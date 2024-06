Punta la pistola alla testa del cassiere e ruba incasso arrestato 24enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 1 giugno 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata del 31 maggio, la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto, in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare, ha tratto in arresto un ventiquattrenne tarantino, presunto responsabile del reato di rapina a mano armata. I fatti si risalgono al pomeriggio del 28 dicembrescorso, quando, un uomo con il volto travisato da un passamontagna nero, avrebbeto unadeldi un supermercato cittadino, dal quale si sarebbe fatto consegnare la somma di circa trecento euro, fuggendo, subito dopo, a bordo di un ciclomotore. Inseguito, per un breve tratto, dal dipendente dell’esercizio commerciale l’uomo, presosprovvista, avrebbe perso il controllo del ciclomotore, cadendo a terra e proseguendo la fuga a piedi.