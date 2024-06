Per 7 giorni a Pesaro tirerà aria coreana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) L’anno da Capitale come occasione per consolidare le relazioni internazionali e rafforzare la promozione nel mondo. Per questo, dal 20 al 23 giugno, neidella Mostra Internazionale del Nuovo Cinema,2024 accoglie la “Korean Week“, una settimana di eventi diffusi in città alla scoperta della culturaa 360°, tra musica, cinema, arte e food. L’evento è patrocinato da Comune, Ambasciata di Corea in Italia e Istituto Culturale Coreano a Roma ed è realizzato da Confcommercio. La Korean Week si svolgerà a Palazzo Gradari, Alusfera, Galleria Rossini, piazzale Libertà, Ristorante Opera. L’evento inaugurale è previsto giovedì 20 dalle 19 nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale alla presenza dell’Ambasciatore di Corea in Italia.