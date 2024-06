Pd due giorni per Bonaccini con i candidati e festa finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Lunedì il presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista alle elezioni nella Circoscrizione Nord-Est, Stefano, torna sul territorio: sarà a Forlimpopoli accompagnato dalla sindaca e candidata Milena Garavini e da alcunidella lista Forlimpopoli Futura. La visita partirà alle 11.30 presso la Nova System, azienda della frazione di San Pietro ai Prati , per spostarsi alle 12 in un’altra storica impresa forlimpopolese, Angelini Elettromeccanica. Al termine della visita si svolgerà un buffet offerto dai volontari della Protezione Civile, con annessa visita alla sede e alle strutture. Nel pomeriggioarriverà alla Panighina di Bertinoro, per incontrare i cittadini e il mondo dell’impresa alle 16.30 presso il Centro sportivo in via Campolongo 80.