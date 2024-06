Nba incredibile Dennis Schroder | il play dei Nets in campo nella sesta divisione del calcio tedesco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024)novitàcarriera di, stella del basket NBA e idolo in Germania dopo la vittoria nel Mondiale. Ilmaker dei Brooklynè infatti sceso inserie del, con la maglia del FC Germania Bleckenstedt. La squadra ha sede ha pochi chilometri da Wendeburg, dovevive durante la pausa dell’NBA, e annovera inoltre in squadra anche il cognato del cestista.ha ricoperto il ruolo di terzino per oltre 60 minuti, riuscendo in primis a evitare infortuni. Non è detto che la scena possa ripetersi nei prossimi giorni, visto anche che restano due giornate di campionato da giocareLega regionale di Braunschweig. A fine partita l’allenatore Gökhan Arikoglu ha rivelato anche qualche curioso retroscena: “è tesserato con noi da un anno e mezzo, ma avendo tantissimi impegni non è mai stato possibile per lui giocare con noi.