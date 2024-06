Nazionale Donnarumma | Orgoglioso di portare la fascia girone degli Europei tosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Gianluigi, capitano della, racconta le sue emozioni dopo il raduno pre-durante un’intervista rilasciata a Sky Sport: “Sicuramente c’è molta responsabilità, sonodilae di essere un esempio. Ed è emozionante perché poilada capitano dellaè un onore e un privilegio. Io cerco di dare l’esempio, di essere me stesso…il Gigio di sempre, non modificando niente. Però essere un esempio credo sia la prima cosa, poi ho avuto molti esempi come Giorgio Chiellini, come Leo Bonucci, come Gigi Buffon… quindi qualcosa prendi anche da loro. Però la prima cosa è essere d’esempio per la squadra. La cosa principale è creare il gruppo: abbiamo qualità, abbiamo un grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto e ci farà sentire importanti.