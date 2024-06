Morì dopo l’incidente perché la polizia si dimenticò di soccorrerla | l’inchiesta sull’agonia di una 25enne intrappolata in macchina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Un’inchiesta della Fatal Incident Inquiries (FAI), ramo del Scottish Courts and Tribunals Service, ha accertato come gli errori dellascozzese abbiano portato alla morte di Lamara Bell nel 2015. Laera rimastaun incidente stradale, per tre giorni in un’auto con il suo compagno morto. Le ferite da lei rimediate si sono aggravate fino a che non c’è stato più nulla da fare. La famiglia della ragazza aveva ricevuto più di 1 milione di sterline come risarcimento dalle autorità della Scozia nel dicembre 2021. Il documento è stato pubblicato sul sito della Fai giovedì 30 maggio e ha riportato alla luce una storia ormai dimenticata. Bell e il compagno John Yuill, 28 anni, erano usciti in un tratto di strada vicino a Stirling il 5 luglio 2015, mentre tornavano da un viaggio in campeggio.