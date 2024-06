LIVE Paolini-Andreescu 6-1 3-6 3-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra piazza il break

Leggi tutta la notizia su oasport

LADI MUSETTI-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 20.15 15-30 Con attenzione Adreescuil dritto vincente a campo aperto. 0-30 Prima il rovescio lungolinea, poi il dritto inside out profondissimo. Alè Jasmine! 0-15 Smorzata di rovescio perfetta del. 3-0 Game. Scappa via il dritto della canadese. Jasmine conferma il! 40-30 Larghissima la risposta di rovescio di. 30-30 A metà rete il dritto diin uscita dal servizio. 30-15 Non passa in questo caso la risposta di dritto della canadese. 15-15 Risposta di dritto vincente disu una timida seconda dell'avversaria. 15-0 Splendido il rovescio anomalo dal centro vincente del. 2-0! CHE DIFESA! Difesa straordinaria della toscana, che con il cuore arriva in allungo di rovesciondo il recupero negli ultimi cm di campo.