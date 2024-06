Gli sfaceli preventivati dalla sinistra? Inesistenti Da Moody' s l' ultimo smacco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024)'s ha reso noto di aver completato la revisione periodica dei rating dell'Italia. “La revisione non dà seguito ad alcuna azione di rating del credito e non è un'indicazione sulla probabilità o meno di un'azione di rating del credito nel prossimo futuro”, il bollettino fornito dall'agenzia sullo stato dell'economia italiana. Il risultato è preso positivamentedeputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli: “La conferma del rating's sull'Italia contiene elementi importanti per il nostro quadro economico. Vengono sottolineati l'ampia diversificazione, così come il basso indebitamento del settore privato e la ricchezza delle famiglie. Rimangono la criticità del debito pubblico e i rischi connessi, ma nel complesso emerge uno scenario dinamico e con i conti sotto controllo.