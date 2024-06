Giugno inizia nel segno del maltempo Poi un assaggio d' estate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - Il mese disi apre con pioggia e temporali sparsi sull'Italia ma, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'altra pressione è prossima a farsi sentire aprendo quindi a undi. "Mentre un campo di alta pressione si posiziona sull'Atlantico - spiegano i meteorologi - ecco che una vasta area instabile con almeno due gocce d'aria fredda in quota si allunga tra Europa e Mediterraneo. Il mese di, e anche l'meteorologica,no così con condizioni meteo instabili in Italia". E nelle prossime ore, avremo "soprattutto acquazzoni e temporali sparsi di stampo pomeridiano. Peggiora poi tra domenica e lunedì su molte regioni". Il 2, giorno della festa della Repubblica, una goccia fredda in quota si muoverà sul Mediterraneo occidentale avvicinandosi all'Italia.