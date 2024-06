Fatti curare Feltri attacco durissimo | con chi se la prende e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) L’Europa sta col fiato sospeso per l’escalation che sta avvenendo tra Usa e Russia. Da una parte Biden che autorizza l’uso di armi americane per attaccare Mosca, dall’altra Macron che fa la voce grossa in Europa e minacci attacchi nucleari. La terza guerra mondiale, a questo punto, non è solo un brutto incubo ma inizia a diventare un possibilità. Se l’Occidente permette all’Ucraina di usare le sue armi per colpire la Russia oltre confine, questo è un passo che scatenerà la rappresaglia nucleare di Vladimir Putin. È matematico. Ne ha parlato anche, con toni molto severi, Vittorio. Senza girarci troppo intorno, in un video-editoriale pubblicato sul sito del Giornale,commenta il dibattito che si è scatenato dopo l’uscita del presidente francese Emmanuel Macron.